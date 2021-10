Clip: Bức xúc người phụ nữ lạ mặt thường xuyên ném đá vào ô tô trên đường Hà Nội

Your browser does not support HTML5 video.

Clip người phụ nữ người phụ nữ lạ mặt thường xuyên ném đá vào ô tô trên đường Hà Nội (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ "bí ẩn" đứng ở góc đường cầm gạch đá ném vào các ô tô đang di chuyển trên đường. Địa điểm xảy ra vụ việc được cho xảy ra tại ngã 6 Ô Chợ Dừa đoạn đi vào đầu phố Nguyễn Lương Bằng.

Không ít người cũng chia sẻ bản thân từng chứng kiến hành vi ném đá nguy hiểm của người phụ nữ này.

Chị B.N, một người thường xuyên đi làm qua đoạn đường này khẳng định, người phụ nữ có hành vi ném đá xuất hiện nhiều ngày qua vào khoảng từ 7h-7h30. "Xe ô tô của gia đình tôi đã từng bị người phụ nữ kia ném đá rất mạnh trúng cửa hôm 15/10", chị N cho hay.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, người phụ nữ ném đá vào ô tô gây nguy hiểm tên là Chu Thị Th. (SN 1959, ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, còn tên thường gọi là Nguyễn Thị D. tức "D. điên").

Theo lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa, bà D. có vấn đề về thần kinh khoảng 30 năm nay. Bà D. sống cùng mẹ già 82 tuổi ở phường Nam Đồng và vô gia cứ. Cách đây 6 tháng, chính quyền có đưa 2 mẹ co vào trại tâm thần. Sau 6 tháng, họ lại trở về.

"Trước đó, năm 2019 và 2020, Công an phường Ô Chợ Dừa kết hợp với UBND phường Ô Chợ Dừa cũng đưa người phụ nữ này đi trại tâm thần", lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa nói.

Về việc bà D. ném đá vào các ô tô lưu thông trên đường, lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa cho hay, việc ném đá nguy hiểm trên đã xảy ra nhiều lần. Để ngăn chặn việc này, chính quyền đã nhiều lần đưa bà D. vào trại tâm thần.

"Chúng tôi đang xin ý kiến Phòng lao động thương binh xã hội quận Đống Đa xem xét xử lý trường hợp này sao cho hợp lý, tránh tình trạng bà D. ra đường ném đá vào ô tô", vị lãnh đạo công an phường thông tin.