Clip người đàn ông dùng búa đập nhiều phát vào đầu người khác khiến nạn nhân tử vong (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Liên quan đến vụ án người đàn ông dùng búa đinh sát hại chủ tiệm tạp hóa tại Bình Thuận, vào ngày 19/10, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đang tiến hành lập hồ sơ, chuyển giao nghi phạm N.V.N (39 tuổi, ngụ xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc) lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 10h38' sáng ngày 18/10, N. sang tiệm tạp hóa của ông Bùi Văn C. mua đinh. Khi đi hắn cầm theo một cây búa đinh phía sau lưng. Lúc này, chủ tiệm đang ngồi đánh cờ với hàng xóm là ông Nguyễn Văn H. (42 tuổi) ở bộ bàn đá trước cửa hàng.

Bực tức khi thấy ông C mải chơi cờ, không chịu đứng lên lấy đinh, N. bất ngờ vung búa đập liên tiếp 10 phát vào đầu người chơi cờ cùng chủ tiệm là ông H. Cú đập khiến ông H. gục ngay tại chỗ và tử vong ngay sau đó dù được đem đi cấp cứu.

Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường rồi đến Công an TP Phan Thiết tự thú. Ngay trong ngày, Công an TP Phan Thiết đã tiến hành bàn giao N. cho Công an huyện Hàm Thuận Bắc.

Toàn bộ quá trình N. gây án đều được camera an ninh của tiệm tạp hóa ghi lại.