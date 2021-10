Clip: Khói ngùn ngụt bao trùm căn nhà ở Bình Tân, TP HCM

Your browser does not support HTML5 video.

Clip căn nhà bốc cháy, khói bay ngùn ngụt bao trùm căn nhà ở Bình Tân, TP HCM (Nguồn: FB)

Chiều ngày 17/10, ngôi nhà cấp 4 trên đường Tỉnh lộ 10 (phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM) đang được phong tỏa để điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy trưa ngày 16/10 vừa qua.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày 16/10, nhiều người dân di chuyển trên đường Tỉnh lộ 10 nhìn thấy cột khói cao bốc lên từ một ngôi nhà cấp 4. Ngay lập tức, nhiều người đã gọi điện đến Tổng đài 114 để cầu cứu. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường xử lý sự cố.

Lúc này, khói lửa đã bao trùm gần như toàn bộ căn nhà, đồng thời có nguy cơ cháy lan sang những nhà dân bên cạnh. Sau khoảng 30 phút tích cực tiến hành dập lửa, vụ hỏa hoạn đã được khống chế.

Được biết đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản quý giá trong toàn bộ căn nhà cấp 4, diện tích khoảng 72m2.

Nguyên nhân hỏa hoạn ban đầu được xác định do trẻ em nghịch lửa gây cháy./