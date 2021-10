Clip: Nam sinh bị hành hung dã man trước cổng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Bình

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh ở Quảng Bình bị nhóm thanh niên hành hung dã man ngay trước cổng trường. Vụ việc được cho là xảy ra vào trưa ngày 29/10 tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Theo hình ảnh được một số người ghi lại cho thấy, sau giờ tan học, nam sinh bị 2 đối tượng chặn lại rồi liên tục đấm, đá liên tiếp vào mặt, phần sườn. Một trong 2 đối tượng còn hung hăng cầm mũ bảo hiểm phang vào đầu, thậm chí còn lấy cục đá ném thẳng vào người nam sinh.

Clip nam sinh bị 2 thanh niên đánh đập dã man ngay trước cổng trường khiến dân mạng bức xúc (Nguồn: FB)

Dù đau đớn nhưng nam sinh chỉ biết ôm đầu nằm dưới đất, không dám phản kháng lại. Đỉnh điểm của sự việc là nam sinh trên bị nam thanh niên áo đen đạp rơi xuống vũng nước ở bên đường.

Lúc sự việc xảy ra có rất đông học sinh và bạn bè chứng kiến, một trong số đó đã vào can ngăn, giúp đỡ nhưng 2 đối tượng quá tàn độc nên nạn nhân vẫn bị tấn công dữ dội, bị thương không hề nhẹ. Có học sinh chỉ biết đứng nhìn rồi dùng máy điện thoại để quay lại toàn bộ vụ hành hung.

Sau khi tấn công nam sinh nằm đau đớn trên nền đất, các đối tượng trên đã nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Được biết, ngay trong tối ngày 29/10, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình cho biết 2 đối tượng gây án đã bị bắt tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Hai 2 đối tượng này được xác định là Phan Hoài Giang Hoàng và Phan Ngọc Khánh.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./