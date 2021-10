Clip 'Tịnh thất Bồng Lai' bị đối tượng lạ mặt cầm mã tấu quấy rối, chém thủng 2 cổng, phá chuông cửa

Những ngày vừa qua, "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền Am bên bờ vũ trụ" trở thành cái tên nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Từ địa điểm nổi tiếng với 5 "chú tiểu" đạt giải cao khi tham gia Thách Thức Danh Hài, "Tịnh thất Bồng Lai" dưới sự dẫn dắt của "thầy ông nội" Lê Tùng Vân bất ngờ vướng vào những lùm xùm khiến người nghe phải rùng mình.

Gần đây nhất, bà Nguyễn Phương Hằng - CEO Công ty Đại Nam - bắt tay cùng Lê Thanh Minh Tùng – người tự nhận là con ruột của "thầy ông nội" Lê Tùng Vân - đã đứng ra vạch trần trụi những hành vi phi pháp của "Tịnh thất Bồng Lai". Đáng chú ý, anh Minh Tùng còn khẳng định đa số người đang "tu tập" trong cơ sở này đều là con cháu ruột thịt của ông Lê Tùng Vân.

Lê Thanh Minh Tùng - người tự nhận con ruột "thầy ông nội" Lê Tùng Vân.

Trước những tin đồn ảnh hưởng đến danh tiếng của "Tịnh thất Bồng Lai", ông Lê Tùng Vân đã đồng ý xét nghiệm ADN nhưng chỉ với Lê Thanh Minh Tùng. "Thầy ông nội" cũng khẳng định những người còn lại trong "Tịnh Thất Bồng Lai" đều không phải con cháu như Minh Tùng và bà Phương Hằng nói.

Mọi chuyện còn chưa giải quyết rõ ràng, mới đây trên kênh YouTube của "Tịnh thất Bồng Lai" bất ngờ đăng tải một đoạn clip có tiêu đề: "Tịnh thất Bồng lai" bị đối tượng lạ mặt cầm mã tấu chém cửa, đuổi chém cả cô Cúc (người đang sinh sống tại đây).

Nhiều vết chém còn hằn lại trên cổng thép của Tịnh thất Bồng Lai.

Qua lời kể của "thầy" và đoạn clip được camera an ninh ghi lại cho thấy, một người đàn ông lạ mặt đầu đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, trong tay cầm cây mã tấu dài hàng chục cm hung hăng đi tới cổng "Tịnh thất Bồng Lai". Đối tượng này liên tục chém nhiều nhát vào tấm cửa làm bằng nhôm, thậm chí còn "tiện tay" phá hỏng cả chuông bên ngoài.

Nghe thấy tiếng động mạnh ngoài cửa, cô Cúc đi ra xem thì bị người đàn ông cầm mã tấu lên xe máy rượt đuổi theo sau. Vụ việc khiến "Tịnh thất Bồng Lai" hư hại về tài sản, may mắn không có ai bị thương.

Clip đối tượng lạ mặt cầm mã tấu chém liên tiếp vào cửa "Tịnh thất Bồng Lai"

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./