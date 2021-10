Clip: Xe khách mất lái khi đổ đèo đâm trực diện xe khác khiến dân mạng thót tim

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Khoảnh khắc xe khách đường dài mất lái khi đổ đèo, đâm trực diện vào xe khác (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một vụ va chạm giao thông giữa một xe khách với xe tải cực kỳ nguy hiểm.

Đoạn clip được camera hành trình xe tải ghi lại cho thấy, tài xế đang đi chậm trên cung đường đèo khá ướt do mưa và sương mù, bất ngờ một chiếc xe khách có dấu hiệu mất lái đang ôm cua lao xuống. Sau đó xe khách đâm trực diện vào xe tải mới dừng lại được, tránh rơi xuống vực sâu. May mắn không có thiệt hại về người nhưng đầu xe bị hư hỏng nặng.

Chia sẻ trên mạng xã hội, tài xế chiếc xe khách cho biết, nguyên nhân khiến xe mất lái là do đi vào vết dầu của một chiếc xe bị hỏng đêm hôm trước dẫn tới bánh xe bị trơn trượt. Rất may đúng lúc chiếc xe tải đi tới nên cản được chiếc xe khách đang chở hơn 30 hành khách.

Chiếc xe khách mất lái do vết dầu loang trên đường.

Vụ tai nạn được biết đã xảy ra từ tháng 3/2021 nhưng bây giờ mới được chủ xe có camera hành trình chia sẻ. Ngay sau đó, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm vì không ai bị thương trong vụ va chạm.

Một vài bình luận từ phía cư dân mạng: "Trước đây đã từng không ít vụ tai nạn xe khách lao xuống vực vì mất lái rồi. May có bác xe tải cứu không thì không biết tính mạng người trên xe khách chuyến này ra sao nữa"; "May không ai bị thương, quá nguy hiểm luôn ấy, trời thì mưa ướt đường lại thêm vết dầu thì khó lái lắm"; "Mọi người đừng trách oan bác tài xe khách, tại do vết dầu nên mới phải làm vậy thôi!"...

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./