Chiều ngày 17/10, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục livestream giao lưu cùng người hâm mộ. Trong buổi phát sóng trực tiếp, nữ đại gia U50 bất ngờ tiết lộ rằng vào hôm qua (16/10), trong buổi làm việc liên quan đến việc kiện tụng, bà bị ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư (2 nam, 2 nữ” đi cùng hành hung ngay tại trụ sở Công an TP.HCM.

"Lúc đó chỉ có một đồng chí công an thôi, đồng chí này còn gọi người đến giúp", bà Phương Hằng nói trên livestream. Cũng theo bà chủ Đại Nam, toàn bộ sự việc được camera an ninh trong phòng ghi lại. Bà cho biết sẽ gửi đơn yêu cầu phía Công an TP.HCM trích xuất camera vụ hành hung và gửi đơn đến Bộ Công an, các cấp lãnh đạo để làm sáng tỏ vụ việc.

Bà Phương Hằng tố bị hành hung trên sóng livestream chiều ngày 17/10.

Liên quan đến vấn đề trên, chiều cùng ngày, trao đổi trên báo Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết, chưa nắm được vụ việc nên chưa thể cung cấp được cho báo chí.

Về phía ông Võ Hoàng Yên, mới đây, luật sư Lê Thành Kính, người được bà Hằng nêu tên trong livestream cho biết, vào ngày 16/10 vừa qua, Công an TP.HCM mời các bên liên quan đến vụ bà Hằng tố cáo ông Yên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên trụ sở làm việc.

Buổi làm việc diễn ra tại trụ sở Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM), phía “lang y” có ông Yên, luật sư Kính và 3 luật sư khác. Phía bà Hằng có 1 luật sư, bà Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng).

Luật sư Kính khẳng định hoàn toàn không có việc bà Phương Hằng bị hành hung như nội dung bà livestream chiều ngày 17/10. Buổi làm việc giữa các bên diễn ra từ 8h30 sáng đến khoảng 13-14h trưa thì kết thúc.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng./