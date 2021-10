Mới đây, cộng đồng mạng vô cùng hoang mang sau khi xem đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên liên tục chửi bới, thái độ bức xúc, thậm chí còn dùng một vật giống như súng nổ nhiều phát trên sóng livestream.

Chân dung nam thanh niên nghi nổ súng trên livetream.

Theo đó, vào tối ngày 26/10 vừa qua, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn clip một nam thanh niên tự xưng là "Tý Buss", được một người khác chở bằng xe máy di chuyển tại khu vực bến xe quận 8.

Không hiểu vì lý do gì mà thanh niên này liên tục chửi thề, thách thức đối thủ xuất hiện: "Tụi mày đâu, tụi mày đâu". Điều đáng nói là người này cầm vật giống súng sau đó giương lên trời và phát ra 2 tiếng nổ lớn. Khi người cầm lái nhắc nhở có CSGT thì nam thanh niên vẫn không chịu dừng lại hành vi văng tục của mình.

Clip nam thanh niên liên tục chửi bới, nổ nhiều phát súng trên livestream tại TP.HCM khiến dân mạng hoảng hốt (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Được biết, trong ngày 27/10, Công an quận 8 (TP.HCM) đã tiến hành lập hồ sơ, điều tra vụ việc nam thanh niên cầm vật giống sung nổ nhiều phát trong đoạn clip được dân mạng chia sẻ rầm rộ những ngày vừa qua.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận.