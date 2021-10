Liên quan đến vụ việc bé trai 2 tuổi mất tích tại Bình Dương, vào trưa nay (20/10), sau 5 ngày tích cực tìm kiếm, Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) cho biết, lực lượng chức năng cùng người thân đã phát hiện thi thể bé L.G.H (SN 2019, ngũ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng) cách nhà khoảng 600m.

Thông tin này khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng, xót xa khi phép màu đã không xảy ra.

Gia đình xác nhận bé trai 2 tuổi đã tử vong.

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được thông tin từ gia đình chị H.T.B.N (SN 1997, ngụ xã Minh Tân) báo cáo con trai của mình là bé L.G.H bị mất tích khi chơi trước nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương huy động hàng trăm người cùng dân địa phương tổ chức tìm kiếm các khu vực kề cận nhưng không có chút tin tức về bé trai 2 tuổi.

Công an huyện Dầu Tiếng cũng gửi thông báo tới Bộ Công an cùng Công an các tỉnh, thành phố, huyện, thị xã, phường chung tay hỗ trợ tìm kiếm bé trai mất tích, nêu rõ những đặc điểm nhận dạng bé H.

Dân mạng xót xa khi bé trai qua đời.

Đến sáng nay, một số người dân địa phương bàng hoàng phát hiện thi thể một bé trai dưới con suối cách nhà nạn nhân khoảng 600m. Qua xác minh cùng nhận dạng của gia đình khẳng định thi thể là bé trai 2 tuổi mất tích.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an huyện Dầu Tiếng tiến hành khám nghiệm, xác minh, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc thương tâm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin ngay khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng./