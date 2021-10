Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ án mạng giết người rùng mình vừa xảy ra tại TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Liên quan đến sự việc, sáng ngày 28/10, thượng tá Vũ Văn Nhiệm, Phó trưởng Công an TP Long Khánh cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng H.V.Bắc (SN 1993, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) ngay sau khi tên này gây án.

Hiện Công an TP Long Khánh đã bàn giao đối tượng Bắc cho phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai để tiến hành điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Bắc tại cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, Bắc và chị N. (SN 1995) là hai vợ chồng. Chị N. làm công nhân tại Công ty JumBo. Thời gian gần đây, Bắc thường xuyên ghen tuông dẫn tới mâu thuẫn. Bắc làm đơn ly hôn nhưng chị N. kiên quyết không đồng ý.

Tối ngày 27/10 vừa qua, Bắc đi xe máy lên công ty thì thấy chị N. và anh Gia A. (SN 1992) đang ngồi nói chuyện với nhau. Nổi máu ghen tuông, Bắc cầm một chiếc xẻng tiến tới đập liên tiếp vào người anh A. Thấy vậy, các đồng nghiệp trong công ty đã đến ngăn cản nhưng nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Vụ việc hiện vẫn đang nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng./