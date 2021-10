Clip nghi vấn nhóm YouTuber tử vong vì tai nạn tại Cầu Táo Đội, Lương Tài, Bắc Ninh

Được biết, một ô tô con chở màu đỏ chở khoảng 5 người đã va chạm với xe tải tại một Ngã 4 đường mới khu vực trên. Cú tông quá mạnh khiến xe ô tô con lộn nhiều vòng, sau đó lật phơi bụng. Tại hiện trường chiếc ô tô con nát bét, 2 người tử vong tại chỗ (1 nam, 1 nữ). Một người mắc kẹt trong xe, 3 người bị thương nặng.

Bức xúc loạt bình luận 'xin vĩnh biệt cụ' khi xem clip vụ tai nạn nghi YouTuber Nam Ok tử vong

Một trong số các nạn nhân là Nguyễn Văn N. (biệt danh N.O) gương mặt nổi bật trên mạng xã hội video và được đông đảo bạn trẻ yêu thích. Hầu hết các video của N.O hướng tới các đối tượng là bạn trẻ cấp 2, cấp 3.

Chính vì vậy, N.O thường xuyên chọn những nội dung đơn giản, gần gũi và lấy bối cảnh ngay tại nơi đang sinh sống. Nhờ tính cách hòa đồng, cách nói chuyện lôi cuốn, N.O luôn đem lại tiếng cười cho khán giả mỗi khi xuất hiện.

Xuất hiện clip nghi là chiếc ô tô của Youtuber Nam Ok trước khi gặp tai nạn kinh hoàng tại Bắc Ninh

Dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng rất nhiều người đã đổ xô vào trang cá nhân của anh chàng Youtuber này để bày tỏ sự thương xót.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn video được cho rằng là hình ảnh chiếc xe ô tô lưu thông với tốc độ cao khi qua ngã tư trên đường cao tốc. Trong video là chiếc ô tô màu đỏ mận lưu thông với tốc độ rất cao, cùng màu với chiếc xe gặp nạn tại Bắc Ninh, nhiều người đồn đoán rằng rất có khả năng là chiếc xe bị tai nạn.

Vụ tai nạn của nhóm Youtuber tại Bắc Ninh: Duy Thường không có mặt trên xe

Thời điểm vụ tai nạn xảy ra ở Bắc Ninh, Youtube Duy Thường không có mặt trên chiếc xe con đó. Chính vì thế không có chuyện anh tử vong trong vụ tai nạn như lời đồn. Cách đây ít phút trên trang cá nhân, Duy Thường đã nghẹn ngào gửi lời tiễn biệt với người bạn Nam Ok: “Aaaaaaaaa. Sao các em lại làm thế với anh. Tỉnh lại đi…tỉnh dậy với anh đi”.

