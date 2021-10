Clip: Bà bất lực nhìn bánh xe tải cán qua người cháu khoảng 3 tuổi tại Kim Động, Hưng Yên

Vào khoảng 9h45 phút sáng ngày 5/10, tại địa phận Thôn Tiên Cầu, Xã Hiệp Cường, Huyện Kim Động, Hưng Yên đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến cháu bé khoảng 3 tuổi tử vong tại chỗ.



Đoạn camera được chiếc xe đỗ bên lề đường cho thấy, hai bà cháu đang đứng chơi trước sân nhà, mật độ phương tiện di chuyển trên đường khá đông đúc, đáng chú ý có khá nhiều xe chở hàng trọng tải lớn.

Do một phút bất cẩn của người bà, cháu bé bất ngờ chạy nhanh phóng băng qua đường đúng lúc này một chiếc xe tải chạy qua, không kịp phản ứng nên đã cán qua người cháu bé. Vụ việc khiến cháu bé tử vong tại chỗ.

[Clip] Khoảnh khắc 2 thanh niên ‘đầu trần’ tông trực diện ô tô tại khúc cua: Ai đúng ai sai?

Theo những gì camera hành trình ghi lại, đoạn đường khá hẹp, lúc này xe ô tô đang muốn vượt một xe máy đi cùng chiều. Trong khi đang vượt thì bất ngờ 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, khi đến khúc cua thì không phản ứng kịp nên đã tông trực diện vào xe ô tô.

Được biết, cú tông mạnh khiến 2 nam thanh niên văng xa, bị thương nặng, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Đoạn clip được đăng tải đang gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội về tính đúng sai. Người cho rằng rõ ràng hai thanh niên đã sai khi không đội mũ còn phóng nhanh, kẻ thì khẳng định tài xế ô tô cũng có lỗi khi vượt xe máy đằng trước dù phía trước là khúc cua.

Tài xế xe tải Howo vượt đèn cảnh báo, dừng lại giữa đường ray thách thức chắn tàu hỏa đi tới

Sự việc được camera an ninh ghi lại khiến dân mạng vô cùng bức xúc. Cụ thể, một chiếc xe tải Howo đã cố tình phóng nhanh qua hàng rào chắn bất chấp đèn tin hiệu cảnh báo tàu hỏa sắp tới.

Đáng chú ý, khi đã vượt qua rào chắn, nam tài xế còn cố tình dừng lại, sau đó còn có hành động đi chậm rãi, dừng lại trên đường ray với ý đồ thách thức đoàn tàu. Sau khi phát hiện sự việc, nhân viên đường sắt đã nhanh chóng tiến tới yêu cầu tài xế xe di chuyển khỏi đường ray. Tài xế còn cố tình đâm hỏng thanh barie ở phía bên kia đường