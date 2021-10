Vụ clip đánh ghen tại Hồ Tây: Hai vợ chồng ly thân, đang làm thủ tục ly hôn

Liên quan đến đoạn clip đánh ghen tại Hồ Tây gây náo loạn mạng xã hội tối ngày 6/10 vừa qua, lãnh đạo Công an phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, sự việc xảy ra là do người vợ bắt quả tang chồng ngoại tình cùng một người phụ nữ khác.

Clip đánh ghen tại Hồ Tây (Nguồn: FB)

Đáng nói, cặp vợ chồng này đang ly thân và chuẩn bị hoàn tất các thủ tục để ly hôn. Sau buổi làm việc tại cơ quan chức năng, các bên đã đồng ý hòa giải. Ngay sau khi thông tin trên được tung ra không ít cư dân mạng đã đứng ra bênh vực người chồng, cho rằng cả hai đã kết thúc nên chuyện anh này gặp người khác là không có gì sai trái.

Trước đó, khoảng 21h ngày cùng ngày, trên mạng xã hội bất ngờ rầm rộ một đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen kinh hoàng xảy ra tại tuyến đường ven Hồ Tây. Vụ việc thu hút đông đảo người dân đi đường đứng lại xem gây ách tắc cả một đoạn đường.

Đoạn clip dài khoảng 1 phút cho thấy, một người phụ nữ đứng chặn đầu một chiếc xe ô tô mang thương hiệu Mazda màu đỏ, nói lớn tiếng với một đôi nam nữ đang ngồi trong xe rồi nhanh chóng mở cửa xe "chiến đấu" với cô gái được cho là tiểu tam. Sau đó, người phụ nữ liên tục dùng sức, cầm tóc cô gái kia kéo ra ngoài. Trong suốt quá trình đánh ghen, người đàn ông luôn che chở, bảo vệ cho cô gái ngồi trên xe cùng mình.

Người phụ nữ đi đánh ghen trong clip tiết lộ, người đàn ông trong xe ô tô chính là chồng của chị này, có quan hệ bất chính với người phụ nữ đi cùng. Sau khoảng 15 phút xảy ra sự việc, Công an phường Nhật Tân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ đánh ghen để giải tán đám đông, đồng thời đưa những người liên quan về trụ sở công an phường. Được biết, vụ việc xảy ra tại khu vực gần hai con rồng Hồ Tây, trên địa bàn phường.