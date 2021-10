Vụ đốt xe ở Gò Vấp: Chồng khai nghi vợ có quan hệ bất chính với sếp nên mới đốt ô tô của tình địch

Your browser does not support HTML5 video.

Ngày 17/10, Công an quận 7, TP.HCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ Khổng Minh Toàn (37 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để tiến hành điều tra về hành vi phá hoại tài sản của người khác.

Theo cơ quan chức năng, Toàn ghen tuông vì nghĩ vợ mình có quan hệ bất chính với cấp trên. Do bực tức trong người nên ngày 13/10, nghi phạm đã đi mua xăng mang đến đường D4 (phường Phú Thuận, quận 7) rồi đốt ô tô của người đàn ông nghi là tình địch.

Sau khi châm lửa đốt xe, Toàn bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân xung quanh thấy vậy nên hỗ trợ chữa cháy nhưng không thành, ngọn lửa còn lan sang một chiếc ôtô đậu kế bên.

Ngay sau đó, Công an quận 7 đã điều lực lượng đến dập lửa, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, qua đó Khổng Minh Toàn là nghi phạm gây ra vụ hỏa hoạn. Khi được đưa về trụ sở công an, nghi phạm thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Được biết, vụ cháy gây hư hỏng 2 chiếc ô tô, ước tỉnh thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.