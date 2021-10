Ngày 4/10 vừa qua, cộng đồng mạng vô cùng kinh hoàng trước vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe ô tô xảy ra tại khu vực cầu Táo Đôi, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh khiến 3 người tử vong, 3 người khác bị thương. Được biết, 1 trong số các nạn nhân tử vong là YouTuber nổi tiếng được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 5/10, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đưa ra thông báo chính thức về việc kiểm định 2 phương tiện trong vụ TNGT tại huyện Lương Hà là xe ô tô con mang BKS 98A-206.33 và xe ô tô tải có BKS 99C-145.12. Tuy nhiên, chiếc xe con do nam YouTuber cầm lái đã hết hạn đăng kiểm từ cuối tháng 4/2021 nên theo quy định không được phép tham gia giao thông.

Cụ thể, xe ô tô con màu đỏ hãng KIA mang biển số 98A-206.33 sản xuất năm 2018 tại Việt Nam, được chở tối đa 5 người. Chủ xe theo giấy đăng ký là anh Đào Văn Thường, địa chỉ tại thôn Chể, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Lần thẩm định gần đây nhất là ngày 31/10/2018 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9801S – tỉnh Bắc Giang, có hạn kiểm định đến hết ngày 29/4/2021.

Xe ô tô tải tự đổ hãng DONGFENG, mang BKS 99C-145.12, sản xuất năm 2014 tại Trung Quốc, được chở khối lượng 6,2 tấn. Chủ xe theo giấy đăng ký xe là Công ty TNHH Phát Triển Triệu Thành, địa chỉ tại thôn Đạm Trai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Lần kiểm định xe gần nhất ngày 12/11/2020 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3401D – tỉnh Hải Dương, có hạn kiểm định đến hết ngày 11/11/2021.

“Cục Đăng kiểm VN đã báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT về tình trạng kỹ thuật và dữ liệu kiểm định các phương tiện trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên. Đồng thời, đã giao các giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tai nạn”, theo Cục Đăng kiểm VN cho biết.