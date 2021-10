Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại huyện Lương Tài (Bắc Ninh), mới đây, đoạn clip ở một góc khác ghi lại cảnh xe CSGT đi sau phía xe "tài xế youtuber" trước khi tai nạn khiến dân mạng không khỏi xôn xao.

Theo đó, khi chiếc xe KIA mang BKS 98A - 206.33 do YouTuber Nam Ok điều khiển phóng phía trước thì bất ngờ xuất hiện lực lượng CSGT sử dụng xe mô tô chuyên dụng truy đuổi theo phía sau. Nhiều dân mạng cho rằng có thể do sợ bị CSGT bắt nên tài xế mới chạy xe với tốc độ cao dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết, 3 người bị thương.

Chia sẻ trên Báo Giao thông, lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Lương Tài cho biết, chiếc xe mô tô chuyên dụng đi phía sau xe ô tô màu đỏ được lan truyền trên mạng đúng là của đơn vị. Tuy nhiên, việc này chỉ là tình cờ khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông trên đoạn đường này.

Thời điểm này chiến sĩ CSGT đang đi làm nhiệm vụ được giao, không hề có chuyện truy đuổi hay đi theo chiếc ô tô như dân mạng đồn thổi. Khi chiếc xe gặp tai nạn kinh hoàng, tổ công tác không có mặt tại hiện trường, không chứng kiến sự việc này.

Trước đó, vào khoảng 14h20, ngày 4/10 vừa qua, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Tỉnh lộ 285, thuộc địa phận giáp ranh xã Trung Chính và thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Hậu quả khiến chiếc xe ô tô con màu đỏ nát bét, 3 người tử vong, 3 người bị thương. Trong số các nạn nhân tử vong tại chỗ có một nam YouTuber có biệt danh Nam Ok được nhiều bạn trẻ yêu thích.

