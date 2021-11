Bạt trên xe tải rơi trúng mặt người đi đường, khoảnh khắc kinh hoàng sau đó khiến ai cũng rụng rời

Your browser does not support HTML5 video.

Clip bạt trên xe tải rơi trúng mặt người đi xe máy, khoảnh khắc 2 người thoát chết trong gang tấc khiến dân mạng rùng mình (Nguồn: MXH Giao thông)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xuất phát từ một tình huống vô cùng đơn giản.

Đoạn clip được camera hành trình ghi lại cho thấy, một chiếc ô tô tải chở hàng đang lưu thông trên đường, tấm bạt lớn phía sau thùng xe bay phấp phơi vì gió trời khá giá.

Bất ngờ, chiếc bạt trên xe tải bị tuột dây, bay ra phía sau rồi đập thẳng vào mặt 2 người đi xe máy cùng chiều.

Quá bất ngờ trước sự việc hy hữu lại bị tấm bạt che mặt, khuất tầm nhìn nên người điều khiển xe máy mất tay lái, loạng choạng rồi đâm thẳng vào một chiếc xe bồn đang di chuyển.

Cú va chạm khiến 2 người trên xe máy ngã nhào, trượt dài ra đường đầy nguy hiểm.

May mắn, 2 người đi xe máy đều không bị thương nghiêm trọng, có thể đứng dậy đi lại bình thường.

Chiếc xe tải bị bay bạt dường như không phát hiện ra vụ va chạm nên vẫn tiếp tục lộ trình, phóng thẳng về phía trước. Còn chiếc xe bồn thì đi một đoạn sau đó chầm chậm dừng lại cách đó khoảng 50m.

Dù không có ai bị thương khi vụ tai nạn xảy ra song tình huống trên khiến nhiều người chứng kiến không khỏi hoảng hồn, sợ hãi.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./