Choáng: BTS trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên thắng giải 'Nghệ sĩ của năm' tại AMAs 2021

Sáng ngày 22/11 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải American Music Awards 2021 đã chính thức diễn ra trong sự mong đợi của người hâm mộ. Lễ trao giải có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đình đám tại US-UK, đáng nói nhóm nhạc BTS lại một lần nữa đại diện châu Á tham dự và trình diễn tại lễ trao giải lớn nhất nước Mỹ.

BTS dành được 3 đề cử tại American Music Awards 2021

Ngoài việc thưởng thức các tiết mục âm nhạc đỉnh cao, người hâm mộ vô cùng hồi hộp để lắng nghe ai chủ nhân của những chiếc cúp danh giá. Hiện cộng đồng fan KPOP đang hạnh phúc tột cùng khi BTS lần đầu tiên làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên thắng giải "Nghệ sĩ của năm" tại AMAs 2021. Đây được xem là giải thưởng lớn nhất tại lễ trao giải AMAs.

BTS thắng giải Nghệ sĩ của năm tại AMAs 2021

Với việc giành giải "Nghệ sĩ của năm", 7 thành viên đã toàn thắng ở cả 3 đề cử trước đó là Favorite Duo/Group (Nhóm được yêu thích) , Favorite Pop Song (Bài hát Pop được yêu thích nhất) và Artist Of The Year (Nghệ sĩ của năm). Các thành viên cũng không dấu nổi niềm vui, tự hào và bật khóc khi nhận được giải thưởng lớn.

3 năm liên tiếp BTS đều thắng giải Nhóm được yêu thích nhất

Nghệ sĩ của năm BTS

Butter trở thành ca khúc nhạc Pop được yêu thích nhất

Người hâm mộ nhóm nhạc BTS đã không thể dấu được niềm hạnh phúc khi thần tượng dành được giải thưởng lớn. Một vài bình luận bày tỏ:

"Nghệ sĩ châu Á đầu tiên đạt giải Nghệ sĩ của năm tại một trong những lễ trao giải lớn nhất AMAs. BTS không tạo nên kì tích mà kì tích chính là BTS. Lâu lắm rồi 'anh Tuấn' mới nghẹn ngào như thế. Stan Bangtan, Stan Talent, Stan Legend."

"Xứng đáng lắm ạ, một năm qua nhóm hoạt động sôi nổi lắm mấy bạn nhỏ không bao giờ ngừng cố gắng. Mình khóc đây. BTS LÀ NGHỆ SĨ CHÂU Á ĐẦU TIÊN ĐẠT GIẢI NÀY ĐÓ Ạ!".

"Vỡ òa thật sự, thắng 3/3 giải. BTS ở đâu trong thời buổi kim tiền này à? VÂNG, BTS Ở NHỮNG NƠI DÙ CÓ KIM TIỀN CŨNG KHÔNG THỂ NGỒI ĐƯỢC. Chúc mừng BTS, king of kpop, legend sống."

Clip BTS phát biểu khi nhận giải thưởng tại AMAs 2021

"Bây giờ thật sự chỉ ngồi khóc nấc lên trong hạnh phúc thôi. Mình tự hào về các chàng trai đó quá mọi người. BTS đang ngày càng chứng minh cho thế giới, cho những người phủ nhận họ rằng họ tài giỏi và xứng đáng như nào. Là idol Kpop, nghệ sĩ châu Á đầu tiên chiến thắng giải nghệ sĩ lớn nhất của Mỹ. Họ làm được rồi mọi người ơi. Khóc quá, chỉ biết khóc thôi, cảm ơn Bangtan và cảm ơn Ami nhiều lắm. We purple you!"

"Trời ơi nổi da gà. BTS xứng đáng lắm luôn có được ngày hôm nay là sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của các anh. Em mong sau này các anh có thể hạnh phúc và thành công hơn nữa trên con đường của mình.ONCE chúc mừng BTS và ARMY."

"Nghệ sĩ châu Á đầu tiên thắng nghệ sĩ của năm tại 1 trong những lễ trai giải lớn nhất, BTS quá xứng đáng với 1 năm thành công."

Một năm qua, BTS đã miệt mài ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng, hợp thị hiếu US-UK như Butter, Permission to Dance... Đây thực sự là một kết quả xứng đáng với công sức nhóm nhạc nam Big Hit bỏ ra. Chúc mừng BTS và Army!