Clip: 2 góc camera trong vụ tai nạn ở Hưng Yên khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng

Your browser does not support HTML5 video.

Clip xe bồn chở xăng va chạm với 2 người đi đường (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Sự việc được camera an ninh gần đó ghi lại cho thấy, vụ tai nạn xảy ra vào cuối giờ sáng nay (20/11) tại ngã tư Phố Nối A đoạn qua huyện Văn Lâm - Hưng Yên. Thông tin ban đầu xe máy BKS 89E1-301.xx chở theo 2 người khi băng qua ngã tư đã xảy ra va chạm với xe bồn lưu thông trên QL5A hướng đi Hà Nội .

Vụ tai nạn khiến 1 nạn nhân tử vong tại chỗ, 1 nạn nhân đi cấp cứu. Được biết, cơ quan chức năng cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./