Clip chị lao công may mắn thoát chết trong gang tốc sau khi xe trộn bê tông cố khách trên đoạn đường hẹp (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại một tình huống khiến nhiều tranh cãi ai đúng, ai sai trong trường hợp này.

Đoạn clip được camera hành trình ghi lại cho thấy, đoạn đường tương đối hẹp, thông thoáng, ít xe đi lại. Lúc này, tài xế chiếc xe bê tông cố lách lên ở đoạn đường hẹp, cùng lúc tránh nhau với xe ô tô con đi ngược chiều.

Đáng chú ý, phía bên phải còn có một cô lao công (hoặc cô nhặt ve chai) đang đứng chỗ có xe rác. Tài xế xe trộn bê tông phóng tốc độ khá nhanh, đến đoạn đường trên thì phải đánh lái gấp, thậm chí còn chạm vào xe rác.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cô lao động có vẻ khá bất ngờ và shock khi biết mình vừa thoát chết trong gang tấc. Tài xế xe tải còn bước xuống xe chỉ trỏ với thái độ "cáu bẩn", nói vài câu gì đó rồi nhanh chóng lái xe rời đi.

Chị lao công đang đứng ngay rìa ngoài xe rác

Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

"Về lí thuyết mà nói thì ai cho phép để xe rác bên đường như thế, chắn lối đi của các phương tiện, nếu không có dãy xe rác đấy thì xe bê tông nó vẫn đi suôn sẻ và không va vào bất cứ cái gì hết!"

"Lái xe phải quan sát và giảm tốc độ đâu phải cứ thích là phóng xe chen vào đâu."

"Cái này là do tài xế cố tình lách vào chỗ trống hẹp nên mới thế thôi. May mắn cô lao công cũng không bị gì."

"Rõ ràng có hẳn xe ô tô con đang đi lên mà tài xế xe trộn bê tông vẫn cố phóng lên cho bằng được. Bó tay!"

"Tình huống này thì xe tải phải đứng lại bên đường chờ xe con đi qua chứ không phải đường làng muốn phóng thế nào thì phóng đâu. Đi với tốc độ nhanh thế kia cơ mà."

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./