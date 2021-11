Clip: Chó cái nhà hàng xóm có bầu sinh con, chủ chó đực đòi cướp chó con khiến dân mạng ngán ngẩm

Tối ngày 5/11 vừa qua, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cặp nam nữ đang tranh cãi rất căng thẳng. Cả hai được cho là hàng xóm của nhau.

Chia sẻ trên trang cá nhân, tài khoản N.P (Lào Cai) cho biết nam thanh niên có ý định sang nhà cô để cướp đàn chó con. Cô nàng kể lại như sau: "Chó nhà em là chó cái để ở sau nhà. Chó nhà *** này sang nhà em nhảy chó nhà em có chửa từ tháng 6. Chứ em không xin hay mua giống nhà nó. Chó nhà em đẻ phải đi mổ, 2 con mổ thì 1 con đẻ non chết cả đàn, 1 con giữ được 2 con.

Giờ chó con em bán coi như tiền mổ đẻ cứu con mẹ thì nó sang đòi chó, đòi tiền. Đòi không được thì giả vờ sang mua chó rồi định cướp chó nhà em, may mẹ em giằng lại được. 5-6 thằng ranh con định bắt nạt mẹ em, không có hàng xóm can thì nó cướp chó rồi".

Clip đôi nam nữ cãi vã vì chuyện chó đực sang nhà làm chó cái có bầu rồi sinh con (Nguồn: FBNV)

N.P cho biết, sự việc chó đực nhà V.A (tên thanh niên trong clip) sang nhà cô và khiến chó cái mang thai xảy ra vào tháng 6/2021. Khi phát hiện sự việc hy hữu, nam thanh niên đã có ý đòi nhà N.P tiền phối giống là 500 nghìn. Tuy nhiên, khi gia đình N.P nói rằng chó nhà V.A tự sang chứ gia đình không muốn cho chó cái đi phối giống thì nam thanh niên lạnh lùng nói: "Nếu không cho đẻ thì cho nó uống thuốc phá đi".

Theo lời kể của N.P thì nam thanh niên này canh ngày cho cái đẻ, con khỏe mạnh và phía N.P rao bán thì giả vờ sang mua. Ngày 4/11 vừa qua, V.A dẫn thêm 5-6 thanh niên sinh năm 2k sang nhà N.P rồi nói chó con rất giống chó bố nhà mình nên ngang nhiên cướp chó về. Phát hiện sự việc, mẹ N.P đã giằng co khiến 2 bên xảy ra tranh cãi.

Nam thanh niên V.A

N.P cho biết gia đình cô nuôi 5-6 chú chó cái, đến mùa giao phối thì có rất nhiều chó đực nhà hàng xóm đến, gia đình phải ra đuổi. N.P cũng tiết lộ cả 2 đã trình báo sự việc lên cơ quan công an trước đó, tuy nhiên thanh niên V.A vẫn kéo thêm nhóm bạn sang nhà N.P để cướp chó con. Về phía V.A, trên trang cá nhân, anh chàng giới thiệu mình là nhà phối giống các loại chó cảnh.

Ngay sau khi được phát tán trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng gây ra tranh cãi. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự ngán ngẩm với thái độ ngang ngược của nam thanh niên trong clip. Một vài bình luận: "30 tuổi rồi mà tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ", "Thời buổi này sao lắm chuyện buồn cười quá!", "Rõ ràng là nhà bạn nữ kia không có ý định phối giống, cái này là do bên nhà bạn nam không nhốt chó kĩ thôi"...

Hiện tại, vụ việc vẫn đang gây xôn xao dư luận.