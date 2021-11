Clip kẻ trộm giả làm người thuê trọ lẻn vào nhà bị nam thanh niên phát hiện ngăn cản ngay lập tức

Your browser does not support HTML5 video.

Xôn xao đoạn clip tên trộm giả dạng làm người thuê trọ tính lẻn vào nhà nhưng bị nam thanh niên phát hiện đuổi ra ngoài (Nguồn: FB)

Thời gian qua, dịch Covid 19 kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống kinh tế - xã hội. Lợi dụng tình hình dịch bệnh, tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản cũng diễn biến ngày càng phức tạp.

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại 1 pha "cứu cánh" trông thấy của nam thanh niên khi phát hiện hành động đáng ngờ của người đàn ông được cho là kẻ trộm.

Sự việc được camera an ninh 1 căn nhà trọ ghi lại cho thấy, vào khoảng 18h tối ngày 14/11 vừa qua, nam thanh niên vừa dắt xe vào nhà, cùng với đó là 1 cặp đôi đang loay hoay ở dưới nhà xe căn phòng trọ.

Lúc này, người đàn ông kia mới giả vờ đang nghe điện thoại, có ý định đi vào nhà khi cửa đang mở. Nhận thấy điều bất thường, chàng trai vừa dắt xe vào lập tức chặn lại, yêu cầu người đàn ông đi ra ngoài và tự mở cửa vào sau.

Nam thanh niên nói: "Anh ơi. Anh đi ra ngoài cho em khóa cửa rồi anh đi vào sau". Sau đó, người đàn ông đành đi ra ngoài, tiếp tục nói chuyện điện thoại rồi bỏ đi.

Không ít cư dân mạng đã khen ngợi hành động phản xạ nhanh chóng của chàng trai, góp phần bảo vệ tài sản của những người sống trong căn nhà trọ. Nhiều người cũng rút ra bài học phải cảnh giác hơn nữa khi bắt gặp tình huống tương tự.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./