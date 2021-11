Your browser does not support HTML5 video.

Clip khoảnh khắc bị container tạt đầu nhiều cuộn tôn trên xe đầu kéo rơi xuống đường gây ắc tắc giao thông (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, một vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe đầu kéo hàng chục cuộn tôn và xe container khiến nhiều người quan tâm.

Đoạn clip được camera an ninh ghi lại cho thấy, vụ va chạm xảy ra vào chiều ngày 9/11 đoạn cầu Lạch Tray, thành phố Hải Phòng. Chiếc xe đầu kéo chở theo nhiều cuộn tôn lưu thông trên cầu Lạch Tray hướng đi Hà Nội. Khi vừa lên cầu Lạch Tray thì phanh gấp do chiếc xe container đi bên cạnh tạt đầu. Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến nam tài xế đầu kéo phanh gấp, kéo theo đó các cuốn tốn nặng hành chục tấn rời xuống đường gây cản trở giao thông.

Nhiều người sau khi xem xong đoạn clip đã khẳng định tài xế xe container đã sai khi tạt đầu quá gấp khiến xe đầu kéo không phản ứng kịp. Một vài bình luận bày tỏ: "Đền không nhỉ anh em? Tội bác tài quá!", "Qủa này ốm đòn rồi nhé", "Thế này thì ai đền nhỉ?", "Ông container tạt quả đầu uy tín đó"...

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./

Clip một góc khác ghi lại cảnh tai nạn từ phía sau khiến nhiều người rùng mình (Nguồn: Giao thông Quốc gia)