Clip: Khoảnh khắc người phụ nữ đâm vào đuôi xe tải nguy kịch tại Hà Nam

Your browser does not support HTML5 video.

Clip người phụ nữ điều khiển xe máy bất cẩn đâm vào đuôi xe ô tô tải (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ va chạm giao thông được cho xảy ra tại Hà Nam cách đây không lâu.

Vụ việc được camera an ninh gần đó ghi lại cho thấy, một người phụ nữ điều khiển xe máy đi sau chiếc ô tô tải.

Sau khi chiếc xe tải bất ngờ dừng đỗ ở vệ đường, người phụ nữ đi xe máy đã không phanh kịp nên đâm vào đuôi xe tải trên.

Được biết, vụ tai nạn khiến người phụ nữ thương nặng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Dân mạng sau khi xem xong đoạn clip cũng đã tranh cãi gay gắt xem liệu ai mới là người sai trong trường hợp này. Một vài bình luận từ phía cư dân mạng: "Cứ ra đến đường là thấy: ức chế, nguy hiểm, dễ mất tiền, mất mạng", "Xe tải ôm hết rồi....ngay điểm có vạch cấm dừng-đỗ!", "Đi sát quá nên không phản ứng kịp"...

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận.