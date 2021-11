Clip: Khoảnh khắc sang đường ẩu 2 nam thanh niên thoát chết dưới gầm xe tải Howo

Your browser does not support HTML5 video.

Clip 2 thanh niên bị xe tải cuốn vào gầm (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, trên diễn đàn cộng đồng giao thông bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại 1 vụ va chạm khiến người xem phải thót tim.

Sự việc được camera an ninh nhà dân gần đó ghi lại cho thấy, 2 nam thanh niên đèo nhau trên xe máy không hiểu vì lý do gì mà bất ngờ va chạm với chiếc xe tải mang thương hiệu Howo.

Cú đâm khiến 1 nam thanh niên bắn ra ngoài, người còn lại cùng chiếc xe bị cuốn vào gầm xe tải. May mắn tài xế xe tải cũng nhanh chóng phanh gấp nên không có ai thương vong. 2 nam thanh niên chỉ bị xây xát nhẹ trên người.

Đoạn clip khiến người xem không khỏi thót tim, đa phần đều thở phào nhẹ nhõm khi 2 thanh niên đều ổn. Nhiều người chỉ ra tài xế xe tải đã sai khi điều khiển xe sát vào lề đường dẫn đến vụ chạm với 2 nam thanh niên. Một vài bình luận bày tỏ từ phía cư dân mạng:

"May quá, sao ông xe ben đi hẳn sang chiều bên kia vậy?"

"Số hai ông xe máy phúc lớn mạng lớn, nguy hiểm thật"

"Phúc lớn cho cả 2 nhà em nhỉ, nguy hiểm quá"

"Gặp hung thần mà ko sao là quá may rồi!"

Theo một số nguồn tin, vụ va chạm xảy ra tại ngã ba Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận.