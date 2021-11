Clip: Khoảnh khắc sang đường ẩu 2 người đi xe máy bị xe ô tô đâm văng xuống đất

Your browser does not support HTML5 video.

Clip 2 người đi xe máy sang đường không quan sát bị xe tải hất bay (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ truyền tay nhau đoạn clip ghi lại một vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người phải thót tim.

Vụ việc được camera an ninh ghi lại cho thấy, một người đàn ông điều khiển xe máy trên xe chở một người phụ nữ sang đường thì bị một chiếc xe ô tô tải loại nhỏ phóng nhanh, không kiểm soát được tay lái đâm trúng.

Cú đâm quá mạnh khiến 2 người cùng chiếc xe máy bị chiếc xe tải đẩy xa khoảng 10m mới dừng lại. Hậu quả 2 người bị thương khá nặng, phần đầu chiếc xe tải và xe máy bị hư hỏng.

Clip sau khi được đưa lên mạng đã thu hút rất nhiều lượt quan tâm chia sẻ, một số ý kiến cho rằng xe máy sai trong trường hợp này, số ý kiến khác không hài lòng cho rằng xe tải chạy quá nhanh.

Một vài bình luận bày tỏ ý kiến từ phía dân mạng:

- "Xe máy không quan sát, xe tải không giảm tốc khi đến giao lộ. Không đâm người hướng này qua đường, cũng đâm người hướng ngược lại (nếu có)."

- "Xe máy sai nhá, đi sang đường ẩu không quan sát, xe tải được ưu tiên."

- "Xe máy quá ẩu, sang đường phải đi chéo người ta mới xử lý được."

- "Ai cũng ẩu cả!"

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người cũng rút ra được bài học khi tham gia giao thông để tránh những tai nạn đáng tiếc./