Clip nữ nhân viên chạy thoát thân khi ô tô lao đến nhưng không kịp (Nguồn: Newsflare)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ 1 đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông kinh hoàng được cho là xảy ra tại Mandal Toll Plaza, bang Gujarat, Ấn Độ.

Đoạn clip được camera an ninh tại 1 trạm thu phí đường bộ cho thấy, một nữ nhân viên đang ngồi trong trạm thì bất ngờ phát hiện 1 chiếc xe khách mất lái đang lao nhanh về phía mình.

Khoảnh khắc xe khách lao đến đâm trực diện vào trạm thu phí đường bộ (Ảnh: Chụp màn hình)

Dù phát hiện tình huống khá sớm, chủ động đứng dậy để chạy thoát thân nhưng cô gái vẫn bị chiếc xe đâm trực diện vào trạm thu phí, mắc kẹt phía trong.

Theo một số nguồn tin ban đầu, 2 nhân viên và gần 13 hành khách có mặt trên xe khách đã được đưa đi cấp cứu ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./