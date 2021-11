Clip: Khoảnh khắc xe ô tô 4 chỗ mất lái, phóng nhanh tông 2 học sinh nguy kịch tại Hải Phòng

Your browser does not support HTML5 video.

Clip xe ô tô con mất lái đâm trúng 2 em học sinh đang đi xe trên đường (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 em học sinh bị thương rất nặng.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 13h53' chiều ngày 10/11 tại Khu 2 thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Đoạn clip camera an ninh nhà dân ghi lại cho thấy, 2 em học sinh đang điều khiển xe đạp trên đường thì bất ngờ bị 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ màu trắng nghi mất lái, phóng với tốc độ cao hất bay.

Sau khi tông trúng 2 em học sinh chiếc xe vẫn không thể dừng mà phi thẳng vào nhà dân. Nhiều người dân xung quanh đã nhanh chóng có mặt để xem tình hình 2 học sinh bị xe tông trúng.

Được biết, cú đâm xe quá mạnh khiến 2 em học sinh bị thương rất nặng và đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./