Clip: Lao từ nhà qua đường sắt nhưng bất cẩn, người đàn ông bị tàu hỏa đâm tử vong tại chỗ

Clip người đàn ông băng qua đường sắt nhưng không quan sát bị tàu hỏa hất văng tử vong tại chỗ (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ tai nạn đường sắt thương tâm khiến 1 người đàn ông tử vong.

Sự việc được camera an ninh nhà dân ghi lại cho thấy, vụ tại nạn xảy ra vào khoảng 6h50 sáng ngày 17/11 vừa qua, tại Khu ga tuyến đường sắt Thống Nhất thuộc địa phận Mỹ Lâm, Phú Xuyên (TP Hà Nội).

Vụ tai nạn giao thông đường sắt liên quan giữa xe gắn máy mang BKS 47L1-130.** do anh T. điều khiển với tàu chở hàng mang nhãn hiệu SE7 đầu máy 957 thuộc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội.

Người đàn ông cùng phương tiện bị kéo dài một đoạn

Vào thời điểm trên, anh T. điều khiển xe máy 47L1-130.6x hướng từ đường gom xuống đường QL1A. Đáng nói, người đàn ông di chuyển từ nhà rồi dừng ngay giữa đường ray. Do bất cẩn, thiếu quan sát nên đã bị tàu chở hàng mang nhãn hiệu SE7 đầu máy 957 hất văng. Hậu quả vụ tai nạn làm anh T. tử vong tại hiện trường.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./