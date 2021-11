Clip: Lốp xe phát nổ kinh hoàng khiến nam thanh niên bị bắn ra xa rồi nằm bất tỉnh

Your browser does not support HTML5 video.

Clip nổ lốp xe khiến nam thanh niên nằm bất tỉnh tại chỗ (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cư dân mạng vô cùng hoảng hốt sau khi xem đoạn clip ghi lại cảnh một vụ nổ lốp xe.

Theo đó, đoạn clip được camera an ninh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông đang ngồi cạnh chiếc lốp xe đang được bơm hơi.

Vài giây sau thì chiếc lốp đột nhiên phát nổ. Cú nổ kinh hoàng khiến nam thanh niên bị ngã xuống đất nằm im bất tỉnh. Chứng kiến sự việc, người đàn ông gần đó cũng tỏ ra sợ hãi. Hiện chưa dõ thương tích người đàn ông trên.

Đoạn clip cũng đang nhận được sự quan tâm của dư luận./