Clip: Nam thanh niên đâm chó ngoài đường bị thương nặng, chủ nhân bỏ ngơ người bị nạn ôm chó khóc

Clip chú chó chạy băng qua đường bị xe máy đâm phải, chủ nhân bỏ rơi nạn nhân chạy lại ôm chó khóc nức nở (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Vụ việc được camera an ninh ghi lại cảnh một con chó lao ra đường bị một thanh niên điều khiển xe máy đã đâm trúng người, sau đó nam thanh niên cùng chiếc xe máy trượt dài khoảng 40m ngoài đường bị thương khá nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra chủ nhân của con chó được cho là cô gái đi xe máy màu đỏ đứng bên kia đường đã nhanh chóng di chuyển sang nhà và chạy đến lại gần ôm con chó rồi khóc.

Clip sau khi được đưa lên mạng đã thu hút rất nhiều lượt quan tâm của cộng đồng mạng, đại đa số những lời bình luận đều hướng tới chỉ trích cô gái trên. Một vài bình luận bày tỏ:

"Với phương diện của mình là chủ chó mình vẫn xem người bị nạn trước."

"Mọi người cũng phải có ý thức một tý thì mới không xảy ra tai nạn được nuôi chó thì cũng phải nhốt vào không cho chạy ra đường... Như tôi hôm nọ đang đi thì con chó lao ra may mà chỉ bị khâu 6 mũi thôi nhá!"

"Chó không được thả rông. Mấy thanh niên phóng cũng tít nhưng lỗi đầu thuộc về chủ chó."

"Chó thả rông thì chủ chịu trách nhiệm. Còn xe máy cũng phóng nhanh quá."

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./