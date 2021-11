Clip: Nghi va chạm giao thông, 2 nam thanh niên dừng xe 'choảng' nhau giữa đường gây xôn xao

Your browser does not support HTML5 video.

Clip hai nam thanh niên đánh nhau giữa ngã tư nghi do va chạm giao thông (Nguồn: Giao thông quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh 2 nam thanh niên đấm nhau giữa ngã tư gây xôn xao.

Đoạn clip khoảng 44s được người dân ghi lại cho thấy, sự việc xảy ra tại một ngã tư thuộc đường Láng, 2 nam thanh niên ẩu đá, đấm đá nhau giữa đường, bên cạnh là 2 chiếc xe máy nằm sõng soài.

2 người giằng co được một lúc thì 1 người đàn ông đã nhanh chóng đứng ra can ngăn, hòa giải. Ngay sau đó, 1 trong số 2 thanh niên đã lên xe rời đi, bỏ lại người đàn ông mặc áo khoác đen vẫn khá bực tức.

Nguyên nhân xảy ra vụ ẩu đả được cho là do va chạm giao thông, 2 người đi từ 2 hướng bất ngờ đâm sầm vào nhau. Sự việc khiến nhiều phương tiện di chuyển trên đường phải dừng lại gây mất tình trạng an ninh trật tự.

Không ít cư dân mạng sau khi xem xong clip phải lắc đầu ngán ngẩm. Thay vì đánh nhau thì tại sao không xin lỗi, tìm cách giải quyết khác để đôi bên cùng có lợi. Một vài bình luận bày tỏ từ phía cư dân mạng:

"Chỉ vì va chạm giao trông trên phố mà 2 thanh niên đi xe máy ẩu đả đánh nhau văn hoá giao thông là đây chứ đâu!"

"Người sai người đúng cứ từ từ bảo nhau. Việc gì mà các bác cứ phải đánh nhau giữa đường giữa phố như vậy nhỉ?"

"Đi đường sợ nhất mấy trường hợp cứ đụng tý là hổ báo như thế này"

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./