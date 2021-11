Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng khá kinh dị trước cổng một căn nhà nọ.

Theo một số thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 6h38' sáng ngày 18/11 tại đường số 4, khu Him Lam quận 7.

Đoạn clip được camera an ninh nhà dân ghi lại cho thấy, 1 buổi sáng khá đẹp trời, đoạn đường có nhiều người dân đang tranh thủ đi tập thể dục nâng cao sức khỏe.

Your browser does not support HTML5 video.

Xôn xao đoạn clip người đàn ông đi vệ sinh ngay trước bậc thềm nhà người khác khiến dân mạng lắc đầu ngán ngẩm (Nguồn: FB)

Lúc này, một người đàn ông mặc áo vàng, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít bất ngờ cầm theo chiếc lá bàng tiến vào sảnh của một căn nhà.

Ban đầu người này còn giả vờ đang đứng tập thể dục nhưng cảnh tượng sau đó khiến nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm. Theo đó, người đàn ông đột nhiên cởi quần rồi thản nhiên đi nặng ngay trước hiên nhà người khác.

Sau khi giải quyết xong chuyện tế nhị, người đàn ông này vẫn tiếp tục đi tập thể dục như chưa có gì xảy ra.

Người đàn ông đang tập thể dục thì đột nhiên đi vào hiên nhà người khác

Người này giả bộ tập thể dục, quan sát xung quanh không có ai thì bất ngờ đi nặng ngay trước hiên nhà

Cảnh tượng khiến nhiều dân mạng kinh sợ

Ngay sau khi được phát tán trên mạng xã hội, nhiều người đã chỉ trích hành động đáng lên án của người đàn ông trên. Một vài bình luận bày tỏ:

"Thanh niên có tâm đi tập thể dục nhưng lại thiếu tầm nhìn. Khổ thế ai lại ngồi quẩy ngay trước mặt camera thế bao giờ. Thương anh!"

"Đội quần luôn, video nét thế cơ mà."

"Không biết anh có xem được đoạn clip không chứ riêng mình là thấy ngại và kinh hãi dùm chủ nhà luôn ấy. Có mắc quá thì nhanh chóng về nhà hoặc vào hàng quán xin đi nhờ chứ ai lại làm như vậy."

"Nhìn qua tướng đi chắc cũng không còn là thanh niên nữa đâu. Tầm này phải 50 tuổi trở lên mà ý thức chán quá!"

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./