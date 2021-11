Clip người đi xe đạp sang đường bất cẩn gây họa cho xe máy và xe container di chuyển trên đường

Your browser does not support HTML5 video.

Clip người đi xe đạp bất cẩn khi qua đường khiến người điều khiển xe máy và xe container gặp nạn (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Khi tham gia giao thông không khó để bắt gặp những tình huống nguy hiểm xuất phát từ sự lơ là, chủ quan. Đoạn clip trên đây là một ví dụ điển hình cho việc bất cẩn, thiếu quan sát khi sang đường.

Sự việc được camera an ninh ghi lại cho thấy, một người đi xe đạp bất ngờ băng cắt qua đường. Lúc này, nam thanh niên điều khiển xe gắn máy không kịp trở tay nên đã đâm trúng người đi xe đạp. Hậu quả 2 người trượt dài trên đường, cùng lúc đó chiếc xe container di chuyển tới, may mắn tài xế đã nhanh trí đánh lái sang bên phải để tránh đâm phải 2 người trên.

Hiện trường vụ va chạm giao thông

Tuy nhiên, chiếc xe container lại đâm vào vườn cây nhà dân bên đường và bị hư hỏng khá nặng. Rất may mắn người đi xe đạp và xe máy chỉ bị thương nhẹ.

Không ít cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc thay bác tài xe container khi bỗng dưng bị "tai bay vạ gió". Nhiều người cho rằng cả người đi xe đạp và xe máy đều sai khi 1 bên phóng nhanh nên không phản ứng kịp khi có tình huống bất ngờ; bên còn lại thì sang đường thiếu quan sát mới dẫn đến vụ tai nạn.

Một vài bình luận của cộng đồng mạng:

"2 người kia không bị thương nặng, may bác lái xe phanh và đánh lái tránh được nhưng xe bị lật nghiêng xuống rãnh (có video nhà dân quay lại)."

"Lại khổ bác tài, chia buồn cùng bác tài."

"Ông xe máy phóng ẩu quá nên không kịp phanh đấy!"

"Người đi xe đạp cũng bất cẩn rõ ràng là thiếu quan sát. Hình như là trẻ em."

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./