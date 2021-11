Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại 1 vụ va chạm giao thông khá nghiêm trọng giữa 2 nhóm học sinh không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường.

Clip 2 xe máy do học sinh điều khiển đâm sầm vào nhau khiến 4 nam thanh nữ tú ngã nhào xuống đường (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Đoạn clip được camera an ninh nhà dân ghi lại cho thấy, đoạn đường có khá nhiều em học sinh đang đi học về. Lúc này, 2 nữ sinh đang xin qua đường thì bất ngờ bị 2 nam sinh điều khiển xe cùng chiều tạt trúng.

Cú đâm khá mạnh khiến cả 4 em đều ngã nhào xuống đất, riêng 2 nam sinh trượt dài một đoạn sau đó mới dừng lại. May mắn thay sau khi xảy ra va chạm 4 học sinh chỉ bị thương nhẹ, đứng dậy ngay sau đó.

Không kịp tránh cả 4 học sinh ngã sõng soài xuống đường sau va chạm

Đáng nói cả 4 học sinh trong đoạn clip đều không đội mũ bảo hiểm. Nhiều người cũng thắc mắc liệu các em đã đủ tuổi để điều khiển xe máy hay chưa. Một vài cư dân mạng bình luận:

"Toàn tốc độ bàn thờ, chạy đoạt giải bát hương vàng."

"Rõ ràng cả đều sai. 2 cô gái thì qua đường mà ngập ngừng, không dứt khoát. 2 chàng trai thì phóng nhanh, thấy xe khác sắp qua đường mà không chịu giảm tốc độ, còn lách bên trái thì chịu rồi!"

"Tham gia giao thông mà không đội mũ bảo hiểm đã thấy nguy hiểm, coi thường mạng sống."

"May mắn là cả 4 đều không sao đấy! Xong vụ này chắc khiếp đến già."

Được biết, vụ va chạm xảy ra vào khoảng 17h ngày 11/11 nhưng chưa rõ địa điểm. Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./