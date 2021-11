Clip nhóm người thản nhiên ăn uống bầy ra đường còn nói: 'Nâng ly đi các bạn'

Your browser does not support HTML5 video.

Clip nhóm thanh niên ngang nhiên ăn uống giữa đường (Nguồn: TikTok)

Mới đây, một đoạn clip quay lại hành vi của nhóm bạn trẻ khiến nhiều người phẫn nộ. Clip ghi lại cảnh một nhóm 5 người gồm 2 bạn nữ và 2 bạn nam, tụ tập giữa đường.

Mặc dù đang trên đường quốc lộ, song nhóm người vẫn thản nhiên ăn uống quanh đống lửa trại, cạn ly rượu, nhậu say sưa. Một bạn nam trong clip nói: "Nâng ly đi các bạn". Tiếng nhạc vẫn mở ầm ĩ xung quanh, bên cạnh là 2 chiếc ô tô và nhiều xe máy dựng ở vỉa hè.

Hiện vẫn chưa rõ địa điểm xảy ra sự việc. Tuy nhiên clip sau đó được chia sẻ lại, lan truyền khắp các hội nhóm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Tất nhiên, chẳng có lời khen nào, chỉ có những bức xúc và chỉ trích được hướng về phía nhóm thanh niên. Hành vi tụ tập này không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong mùa dịch mà còn gây cản trở giao thông.