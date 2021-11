Clip: Nữ tài xế nghi mất lái phóng thẳng ô tô vào nhà dân khiến 4 người đàn ông hoảng sợ

Your browser does not support HTML5 video.

Clip nữ tài xế nghi mất lái điều khiển xe ô tô con lao thẳng vào nhà dân khiến nhiều người trong nhà hoảng loạn (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô con mất lái lao thẳng vào nhà dân.

Đoạn clip được camera an ninh ghi lại cho thấy, chiếc xe 4 chỗ chưa rõ BKS đang di chuyển trên đường thì bất ngờ mất lái. Người điều khiển được cho là một nữ tài xế đã húc đổ 2 chiếc xe máy dựng trước cửa 1 ngôi nhà, tiếp tục đâm đổ cánh cửa cuốn, lao vào quầy tạp hóa rồi mới dừng lại.

Sự việc có sự chứng khiến của 4 người đàn ông đang ngồi nói chuyện trong nhà. Rất may mắn không làm ai bị thương.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./