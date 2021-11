Clip: Rùng mình cảnh cô gái nhảy xuống khỏi xe máy bạn trai khi đang đi lên cầu

Your browser does not support HTML5 video.

Clip cô gái nhảy từ trên xe máy xuống đường ngã sòng soãi khiến người xem thót tim (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bất ngờ nhảy từ trên xe máy xuống.

Đoạn clip được camera hành trình của 1 chiếc xe ô tô cũng lưu thông trên đường cho thấy, các phương tiện đang chuẩn bị lên cầu vượt thì bất ngờ một đôi nam nữ đi từ phía tay trái sang rồi nhập làn.

Lúc này, cô gái phía sau đang ngồi vắt chéo một bên và dường như có ý định xuống xe. Không biết nguyên nhân là gì nhưng cô gái bất ngờ nhảy xuống rồi té sấp mặt xuống đường. Xe ô tô có gắn camera nhanh chóng bẻ lái để tránh gây nguy hiểm cho cô gái kia.

Được biết, sự việc xảy ra tại một con đường thuộc tỉnh Hải Phòng. Nhiều người vô cùng bức xúc với cách hành xử của cô gái trong clip. Việc nhảy từ trên xe xuống không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn dễ bị các xe phía sau tông trúng nếu đi sát nhau.

Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

"Nếu đoán không nhầm thì vụ việc này xảy ra ở chân cầu Kiến An hướng từ ngã tư Cống Đôi di chuyển lên cầu Kiến An thuộc quận Kiến An TP. Hải Phòng đi đường tỉnh 351 huyện An Dương TP. Hải Phòng"

"May cho bác đi ô tô phía sau ghê"

"Bác tài đi ô tô đi nhanh tý nữa là tông trúng bà này luôn rồi á"

"Có gì thì về nhà bảo nhau chứ ai lại nhảy xuống giữa đường như thế kia?"

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./