Clip: Rùng mình khoảnh khắc tài xế xe máy quay đầu bị ô tô con đâm văng xuống đường nằm bất tỉnh

Clip xe máy quay đầu bị xe ô tô con đâm trúng khiến dân mạng rùng mình (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, trên một hội nhóm có số lượng hàng trăm nghìn thành viên bất ngờ chia sẻ đoạn clip về 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Sự việc được camera an ninh nhà dân ghi lại cho thấy, một người đi xe máy đang chần chừ chuẩn bị sang đường. Sau khi chờ chiếc xe khách đi qua, tài xế xe máy quyết định quay đầu.

Ngay khi sang được nửa đường thì tài xế xe máy bất ngờ bị chiếc ô tô lao nhanh tới tông trực diện. Cú đâm quá mạnh khiến người đàn ông điều khiển xe máy ngã văng xuống đường, bay xa tầm 3-5m, nằm bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi được đăng tải đoạn clip trên đã gây ra không ít tranh cãi trên mạng xã hội. Việc ai đúng, ai sai trong tình huống va chạm giao thông trên cũng nhận được sụ quan tâm từ phía dư luận.

Bên cạnh những người đứng ra phân tích xem tài xế xe máy hay xe ô tô có lỗi thì một bộ phận dân mạng cho rằng cả hai đều có lỗi, tuy nhiên có thể do xe khách đi qua khiến cả 2 bị khuất tầm nhìn mới dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc.

Một vài bình luận từ phía cư dân mạng: "Tình huống này rất hay xảy ra", "Chuyện gì cũng có thể xảy ra... Xe máy bất cẩn quá!", "Ông xe máy sai và ông ô tô đi cũng nhanh nên không trở tay kịp"...

Được biết nạn nhân bị thương rất nặng đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sự việc được cho là xảy ra tại Hòa Bình.