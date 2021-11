Clip: Tai nạn nghiêm trọng giữa 3 ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, xe tải lật chắn ngang đường

Your browser does not support HTML5 video.

Clip tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng nay (27/11) trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đoạn KM53 hướng Hà Nội đi Hải Phòng.

3 phương tiện va chạm gồm: Xe đầu kéo chở thiết bị chuyên dụng, xe ô tô con và xe tải.

Tại hiện trường sự việc, đầu xe đầu kéo hư hỏng nặng, xe tải lật chắn ngang đường, ô tô con nằm ép sát vào dải phân cách giữa.

Được biết, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phân luồng giao thông, tránh xảy ra tình trạng ách tắc.

Hàng hóa trên xe tải đổ ngổn ngang ra đường

Hiện chưa rõ thương vong trong vụ tai nạn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc ngay khi có kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng./