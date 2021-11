Clip: Thót tim khoảnh khắc 2 xe máy tông nhau trực diện khiến 2 người bị thương nặng

Your browser does not support HTML5 video.

Clip 2 xe máy tông nhau trực diện (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ va chạm giao thông kinh hoàng giữa 2 xe máy.

Sự việc được camera an ninh nhà dân ghi lại cho thấy, vào khoảng 21h41' tối ngày 12/11 vừa qua, 1 người điều khiển xe máy nhưng đi ngược chiều, di chuyển vào sát mép bên phải.

Lúc này một chiếc xe máy khác đi đúng làn đường nhưng phóng với tốc độ khá nhanh đã không kịp phanh, đâm thẳng vào tài xế đi ngược chiều kia. Cú va chạm khá mạnh khiến cả hai bị văng xuống đường.

Theo một số nguồn tin ban đầu, 2 nạn nhân bị thương nặng đã được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Không ít người cho rằng cả hai tài xế điều khiển xe máy đều sai. Một người đi ngược chiều, người còn lại (nghi có cồn) thì di chuyển với tốc độ cao, không kiểm soát được tình huống mới gây ra tai nạn.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./