Clip: Thót tim khoảnh khắc người đàn ông sang đường bị xe tải đâm tử vong

Clip người đàn ông đi xe máy qua đường bất cẩn bị xe tải hất văng trên đường, tử vong tại chỗ (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng được cho xảy ra tại Định Hóa, Thái Nguyên.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h30' ngày 20/11 vừa qua. Trong đoạn clip được camera hành trình xe tải ghi lại cho thấy, tài xế xe tải đang di chuyển trên đường với tốc độ khá cao, khi đi đến địa điểm xảy ra tai nạn thì một người đàn ông đi xe máy bất ngờ băng qua đường.

Có vẻ người đàn ông đi xe máy không xi nhan xin qua đường

Do không kịp phản ứng nên tài xế xe tải đã đâm trực diện vào người đàn ông đi xe máy. Vụ việc khiến người đàn ông cùng phương tiện bị hất văng một đoạn. Theo một số thông tin ban đầu, người đàn ông đã không thể qua khỏi, tử vong tại chỗ.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./