Clip thót tim người mẹ kịp thời ngăn chặn cháu bé lao ra đường khi chiếc xe tải chạy tới

Clip người phụ nữ hốt hoảng khi cháu bé chạy nhanh ra đường suýt bị xe tải tông trúng (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Chăm con nhỏ khi nhà ở mặt đường, nhiều phương tiện qua lại luôn tiềm ẩn những nguy hiểm. Không ít trường hợp thương tâm xảy ra khi phụ huynh chỉ vì 1 phút lơ là mà phải ân hận cả đời.

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tình huống nguy hiểm, bất cứ gia đình nào cũng có thể gặp phải khi có con nhỏ.

Sự việc được camera an ninh ghi lại cho thấy, vào khoảng 11h18' ngày 12/11/2021 chưa rõ địa điểm, người phụ nữ được cho là mẹ cùng cháu bé khoảng 2 tuổi đang chơi đùa ở sân trước, cổng vẫn đang mở.

Trong lúc mẹ đang loay hoay nhặt chiếc túi bóng để lên xe máy thì cháu bé bất ngờ vọt nhanh từ sân ra đường. Lúc này, các phương tiện trên đường khá đông và đang di chuyển với tốc khá nhanh.

Ngay khi con chạy ra ngoài, người mẹ cũng nhanh chóng phản ứng chạy đuổi theo, kéo ngược cháu bé về phía sau, tránh bị chiếc xe tải đâm ngang người. Sau đó người phụ nữ vội vàng ẵm con lên xem có bị thương ở đâu hay không. Chiếc xe tải suýt xảy ra va chạm hình như cũng dừng lại cách đó không xa để xem xét tình hình.

Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm khi cháu bé không sao, đồng thời tự rút ra bài học cho bản thân là phải đóng cửa thật kỹ, không lơ là 1 phút giây khi có con nhỏ nhưng ở nhà mặt đường.