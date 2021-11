Cố tình lấn làn, tài xế vứt xe giữa đường thách thức người khác khiến giao thông ùn tắc

Your browser does not support HTML5 video.

Clip xe ô tô lấn làn nhất quyết không chịu nhường đường còn thách thức dừng xe giữa đường gây ách tắc giao thông (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe ô tô con cố tình đi sang làn xe ngược chiều gây xôn xao dư luận.

Vụ việc được 1 tài khoản có tên C.T chia sẻ với nội dung: "Lái xe kiểu bố tướng, bỏ xe đi ăn sáng luôn mới ngầu, chắc đường của bố bác ý làm rồi".

Theo chia sẻ của người đăng tải clip, sự việc xảy ra tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ ở Song Mai, Bắc Giang. Tài xế lái xe Altis đã ngang nhiên lấn làn của xe đi ngược chiều, trong khi các xe khác vẫn đang dừng đèn đỏ.

Đáng chú ý, sau khi bị các xe hướng ngược lại chặn đường, không cho qua vì ý thức tham gia giao thông quá kém, tài xế xe Altis đã bỏ lại chiếc xe giữa đường gây tắc cả một đoạn đường.

Nhiều người sau khi xem đoạn clip chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, đồng thời mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xử lý những tài xế lái xe có ý thức kém như trên. Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

"Mong Công an ở Bắc Giang sớm ra tay giải quyết vụ này!"

"Ý thức quá kém, nghĩ mà chán!"

"Đáng ra phải kêu công an giao thông đến đưa xe và tài xế vi phạm đi ngay và luôn"

"Đã sai còn thái độ bỏ đi là hoàn toàn không chấp nhận được"

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./