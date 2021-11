Hướng dẫn an toàn bay SuperM x Korean Air được phát hiện đã cắt tất cả cảnh liên quan đến Lucas

Các hành khách tham gia chuyến bay gần đây của Korean Air phát hiện ra, MV âm nhạc SuperM kết hợp cùng Korean Air để hướng dẫn an toàn khi bay, thường được chiếu trên các chuyến bay đã edit cắt đi tất cả các hình ảnh của Lucas.

Lucas

Ngoài việc cắt đi các hình ảnh, một số đoạn solo của Lucas cũng đã được thu âm lại thay bằng giọng các thành viên khác. Ví dụ ở đoạn 1p40 (đoạn yo yo có linh vật gấu hồng), phiên bản gốc là phần rap solo của Lucas. Nhưng ở phiên bản mới này, có thể nghe rõ giọng của Mark ở đây.

Clip Lucas bị cắt xén toàn bộ hình ảnh, giọng hát sau scandal tra nam (Nguồn: FB)

Không ít người hâm mộ SuperM đã khen ngợi hành động kịp thời của SM Entertainment trước scandal chấn động KPOP của Lucas. Một vài bình luận bày tỏ:

"Nước đi này Korean Air và SM làm tốt quá, 11/10 điểm."

"Hơi buồn nhưng mà Mark hát đoạn đó nghe hợp quá trời thật."

"Xem như là mất sự nghiệp rồi chứ còn nước non gì nữa!"

"Anh L99 còn mặt dày gì nữa mà ở lại, nước đi này quỷ tư bản vs Korean Air xử lí được lòng người quá."

"Nói chung cậu Lucas mà không bồi thường được hợp đồng (trong trường hợp không lật kèo được) thì SM chắc cũng sẽ không tự đuổi, nhưng vẫn mong sớm ngày rời nhóm. Người hâm mộ cậu này phiền người ta quá. Dạo này còn phiền hơn. Đã muốn không liên quan đến nhau mà còn già mồm ăn vạ đủ thứ chuyện."

"Khéo SM sẽ cắt tất cả tài nguyên đến khi Lucas tự động rời chứ đời nào SM nó đuổi"

"Buồn quá anh nhà đẹp trai vậy mà bị cắt. Nhưng mà anh xứng đáng!"

Trước đó, Lucas bị nhiều cô gái "bạn gái cũ" lên tiếng tố cáo từng có mối quan hệ yêu đương với người hâm mộ, vòi vĩnh bạn gái mua quà đắt tiền, đồng thời có những hành vi thiếu chuẩn mực trong cuộc sống hàng ngày như uống rượu, hút thuốc, nói xấu đồng nghiệp...

Liên quan đến những tin đồn ảnh hưởng đến sự nghiệp, Lucas và công ty quản lý đều lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Anh chàng cũng chấp nhận tạm ngưng toàn bộ hoạt động để kiểm điểm, sửa chữa những sai lầm đã phạm phải.