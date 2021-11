Sáng ngày 22/11 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải American Music Awards 2021 đã được diễn ra. Bên cạnh việc theo dõi những tên tuổi nghệ sĩ thắng giải, lễ trao giải cũng được khán giả quan tâm theo dõi bởi sức hút từ các sân khấu trình diễn và sự kết hợp của các nghệ sĩ đình đám.

Dàn sao đổ bộ thảm đỏ AMAs 2021

Danh sách thắng giải AMAs 2021 năm nay cũng mang nhiều điều thú vị. Cụ thể toàn bộ danh sách giải thưởng cũng như nghệ sĩ đạt giải như sau:

Nghệ sĩ của năm: BTS

Nghệ sĩ mới của năm: Olivia Rodrigo

Màn hợp tác của năm: Doja Cat ft. SZA “Kiss Me More”

Ca khúc thịnh hành được yêu thích nhất: Megan Thee Stallion – “Body”

MV được yêu thích nhất: Lil Nas X – “MONTERO (Call Me By Your Name)”

Nam nghệ sĩ Pop được yêu thích nhất: Ed Sheeran

Nữ nghệ sĩ Pop được yêu thích nhất: Taylor Swift

Bộ đôi/ nhóm nhạc Pop được yêu thích nhất: BTS

Album Pop được yêu thích nhất: Taylor Swift – “evermore”

Ca khúc Pop được yêu thích nhất: BTS – “Butter”

Nam nghệ sĩ nhạc đồng quê được yêu thích nhất: Luke Bryan

Nữ nghệ sĩ nhạc đồng quê được yêu thích nhất: Carrie Underwood

Bộ đôi hoặc nhóm nhạc đồng quê được yêu thích nhất: Dan + Shay

Album nhạc đồng quê được yêu thích nhất: Gabby Barrett – “Goldmine”

Ca khúc nhạc đồng quê được yêu thích nhất: Gabby Barrett – “The Good Ones”

Nam nghệ sĩ nhạc Hip-hop được yêu thích nhất: Drake

Nữ nghệ sĩ nhạc Hip-hop được yêu thích nhất: Megan Thee Stallion

Album nhạc Hip-hop được yêu thích nhất: Megan Thee Stallion – “Good News”

Ca khúc nhạc Hip-hop được yêu thích nhất: Cardi B – “Up”

Taylor Swift tuột mất giải thưởng Nghệ sĩ của năm vào tay BTS

Nam nghệ sĩ nhạc R&B được yêu thích nhất: The Weeknd

Nữ nghệ sĩ nhạc R&B được yêu thích nhất: Doja Cat

Album nhạc R&B được yêu thích nhất: Doja Cat – “Planet Her”

Ca khúc nhạc Soul/R&B được yêu thích nhất: Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) – “Leave The Door Open”

Nam nghệ sĩ nhạc Latin được yêu thích nhất: Bad Bunny

Nữ nghệ sĩ nhạc Latin được yêu thích nhất: Becky G

Bộ đôi/ nhóm nhạc Latin được yêu thích nhất: Banda MS de Sergio Lizárraga

Album nhạc Latin được yêu thích nhất: Bad Bunny – “EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO”

Ca khúc nhạc Latin được yêu thích nhất:

Bad Bunny & Jhay Cortez “DÁKITI”

Bad Bunny x ROSALÍA “LA NOCHE DE ANOCHE”

Farruko “Pepas”

Kali Uchis “telepatía”

Maluma & The Weeknd “Hawái (Remix)”

Nghệ sĩ nhạc Rock được yêu thích nhất: Machine Gun Kelly

Nghệ sĩ truyền cảm hứng được yêu thích nhất: Carrie Underwood

Nghệ sĩ nhạc Gospel được yêu thích nhất: Kanye West

Nghệ sĩ nhạc Dance/Electronic được yêu thích nhất: Marshmello

Xin chúc mừng tất cả các nghệ sĩ đã dành được giải thưởng tại AMAs 2021!