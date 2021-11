Khoảnh khắc nghi tài xế xe tải ngủ gật lao lên dài phân cách đâm đổ cột điện chiếu sáng

Your browser does not support HTML5 video.

Clip tài xế xe tải lao mất lái lao lên vỉa hè (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông vô cùng nguy hiểm.

Sự việc được camera an ninh ghi lại cho thấy, một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường thì bất ngờ lao lên dải phân cách giữa đâm vào cột điện chiếu sáng rồi mới chịu dừng lại.

Ngay sau khi clip được đưa lên mạng đã thu hút rất nhiều lượt quan tâm của người dùng. Rất nhiều ý kiến cho rằng tài xế xe tải trên đã ngủ gật trong khi lái xe. Một bộ phận dân mạng thì đưa ra một số giả thuyết như xe mất phanh, tài xế mất lái...

Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

- "May mắn là tài xế không tông vào ai"

- "Trời ơi đi đứng kiểu gì vậy?"

- "Các anh em tài xế nếu buồn ngủ quá đừng cố chấp lái xe nha!"

- "Buồn ngủ quá thì dừng xe ngủ 15-20 phút có mất gì đâu nhỉ?"

Hiện đoạn clip trên vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./