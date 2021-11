Khoảnh khắc va chạm giữa xe máy và xe ben, một người phụ nữ bị thương nặng khiến dân mạng rùng mình

Your browser does not support HTML5 video.

Clip tai nạn giao thông khiến người phụ nữ được cho là giáo viên bị thương nặng (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người phụ nữ bị thương nặng.

Theo một số nguồn tin ban đầu, vụ va chạm xảy ra vào khoảng 11h30 trưa ngày 5/11 gần Ngã ba Ông Đồn nay thuộc thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Đoạn clip được camera an ninh nhà dân gần đó ghi lại cho thấy, người phụ nữ điều khiển xe máy đang đi song song với một chiếc xe tải chở hàng. Do tầm nhìn bị khuất không hiểu lý do vì sao xe máy lại va chạm với xe tải khiến người phụ nữ cùng chiếc xe máy ngã sõng soài xuống mặt đường.

Một số người có mặt tại hiện trường cho biết, nạn nhân là một nữ giáo viên chưa rõ danh tính lưu thông cùng chiều với xe ben. Sau va chạm nạn nhân bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn cũng chưa rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin ngay khi có kết luận của cơ quan chức năng./