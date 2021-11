Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online, trưa ngày 25/11, cộng đồng mạng vô cùng hoang mang trước đoạn clip nóng được cho là của một bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện sản nhi ở Nghệ An. Cụ thể, 4 người đàn ông trong clip đã có những hành động thiếu chuẩn mực với một cô gái, mặc kệ người này đã kêu cứu, phản kháng.

Xôn xao thông tin bắt giữ một bác sĩ ở Nghệ An vì bạo dâm một cô gái

Trao đổi trên báo chí về vụ việc này, ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

"Bệnh viện có một bác sĩ tên H. như trên mạng nói. Tuy nhiên, chúng tôi đang chờ công an vào cuộc kiểm tra việc đúng sai, thực hư của đoạn video trên mạng có liên quan đến nam bác sĩ này hay không?", ông Hải nói.

Được biết, nam bác sĩ nghi xuất hiện trong đoạn clip nóng đang trong thời gian nghỉ phép tại bệnh viện, người này cũng tắt máy nên phía bệnh viện thể gọi điện để nắm bắt được nội tình sự việc.

"Nếu đúng liên quan đến bác sĩ của bệnh viện, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, còn nếu thông tin sai cũng đề nghị cơ quan công an xử lý người tung tin sai sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh bệnh viện", Giám đốc bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết thêm.

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, loạt từ khóa liên quan đến vụ việc cũng được dân mạng ra sức tìm kiếm trên MXH Facebook. Theo đó, "clip bác sĩ Nghệ An" đang trở thành từ khóa phổ biến, đề tài được nhiều người thảo luận. Một số từ khóa khác như "bác sĩ sản nhi nghệ an", "bác sĩ nghệ an clip", "bác sĩ bệnh viện sản nhi nghệ an"... cũng được cộng đồng mạng truy tìm.

Chỉ cần gõ từ clip ngay lập tức người dùng được gợi ý từ khóa phổ biến liên quan đến nghi vấn bác sĩ Nghệ An bạo dâm một cô gái...

...tương tự với từ khóa bác sĩ

Bên cạnh đó, bất chấp nguy cơ bay màu tài khoản Facebook vì chia sẻ, phát tán các clip nhạy cảm, một bộ phận dân mạng vẫn tiếp tục hành vi "xin link" đáng xấu hổ. Việc truy cập vào những đường link bẩn, không rõ nguồn gốc cũng có thể khiến người dùng mạng bị kẻ xấu đánh cắp các thông tin cá nhân, mật khẩu ngân hàng... để phục vụ cho mục đích khác.

Hiện dân mạng đang đồng lòng kêu gọi không chia sẻ, phát tán đoạn clip để bảo vệ danh tính của nạn nhân, đồng thời chờ đợi kết luận chính thức của cơ quan chức năng.