Nam MC bị chỉ trích kém duyên khi hạ bệ Tzuyu và Dahyun (TWICE), còn nhạy cảm nhắc chuyện bạn trai

Mới đây, 9 thành viên TWICE tiếp tục comeback với MV ca khúc chủ đề 'SCIENTIST' thuộc full album thứ ba mang tên 'Formula of Love: O+T=<3'. Ca khúc sở hữu phần giai điệu dễ nghe, vũ đạo mạnh mẽ nhưng không kém phần đáng yêu. Dù được đầu tư nhưng 'SCIENTIST' lại không đạt được thành công giống như các sản phẩm âm nhạc trước đó của TWICE.

Thành tích của TWICE ngày càng đi xuống

Ngày 17/11 vừa qua, Dahyun và Tzuyu (TWICE) đã xuất hiện trong chương trình KBS CoolFM “Park Myung Soo Radio Show” để quảng bá cho ca khúc 'SCIENTIST'. Ngay sau khi chương trình được phát sóng, DJ Park Myung Soo đã bị người hâm mộ nhóm TWICE chỉ trích dữ đội vì đặt nhiều câu hỏi kém duyên, ép 2 thành viên phải trả lời câu hỏi có phần nhạy cảm.

Theo đó, sau khi Dahyun và Tzuyu giới thiệu album, nam diễn viên hài đã hỏi về thành tích nhạc số của nhóm: “Các bạn đang thực hiện hoạt động quảng bá cho ‘SCIENTIST’, vậy phản ứng với ca khúc như thế nào? Người hâm mộ đang ngày càng nhiệt tình hơn với nó, phải không? Từng người một cho tôi biết nhé". Chưa hiểu rõ câu hỏi nên Tzuyu đáp: “Dạ, phản ứng của tụi em ấy ạ?”. Park Myung Soo lập tức trả lời: “Không, phản ứng của ca khúc ấy.”

Hai thành viên Twice gượng gạo thấy rõ khi nghe câu hỏi từ nam diễn viên hài

Tính đến trưa nay (18/11), 'SCIENTIST' vẫn đang xếp ở vị trí khá lẹt đẹt trên các BXH âm nhạc tại Hàn Quốc (#67 trong TOP 100 của MelOn, #64 Gennie, #38 Flo, #35 Vibe và #7 Bugs). Trước câu hỏi dồn dập của DJ chương trình, 2 thành viên TWICE tỏ ra khá lúng túng và cố gắng không trả lời, nhưng Park Myung Soo lại hỏi: “Thế còn trên biểu đồ dưa (MelOn) thì sao? Tôi có thể xem qua được không?”

Có vẻ để kết thúc câu hỏi liên quan đến thành tích nhạc số, Dahyun đã nhanh trí nhìn vào cửa sổ bình luận trong lúc phát trực tiếp và đưa ra câu trả lời dí dỏm bằng cách đọc bình luận của một vị thính giả: “Ơ kìa sao lại thúc ép họ như vậy, họ là TWICE đấy! Dahyun là một người vui tính, nhưng cô ấy đã nản lòng vì danh tiếng của mình. Hãy tập trung, Dahyun.”

Đáp lại, Park Myung Soo hài hước hỏi Dahyun đã chọn bình luận có chủ ý phải không, Dahyun mỉm cười: “Em chỉ đọc cái xuất hiện ngay trước mắt thôi ạ.”

Chưa dừng lại ở đó, khi đề cập đến độ nổi tiếng của TWICE trong quân ngũ, Park Myung Soo còn hỏi: “Các em sẽ chờ bạn trai khi họ đi nghĩa vụ chứ?” Hai nữ thần tượng tỏ ra bối rối, nam DJ bồi thêm: “Nếu không trả lời ngay thì ngày mai báo sẽ đưa tin Tzuyu không đợi bạn trai đi nghĩa vụ đấy.” Tzuyu đành đáp là có.

Knet chia ra luồng ý kiến trái chiều, phần lớn chỉ trích Park Myung Soo đưa ra câu hỏi nhạy cảm và có thái độ kém duyên với TWICE, phần nhỏ cho rằng những câu hỏi thẳng thắn là “chất riêng” khiến người xem thích thú với radio của Park Myung Soo.

Vũ đạo, trang phục bắt mắt của TWICE trong lần comeback này

Đa phần fan hâm mộ đều bày tỏ sự bức xúc và hi vọng các thành viên TWICE sẽ không tham gia radio show của nam diễn viên hài này nữa. Một tài khoản dấu tên bức xúc bày tỏ:

"Hỏi về chart bình thường nhưng mà gặng hỏi mấy câu liền như thế thì không vui đâu, hơi vô duyên ấy, làm radio show host mà như này là một điểm trừ lớn rồi.

Lúc sau hỏi thêm câu về "bạn trai" nhập ngũ có đợi không này nọ là đã thấy khó chịu, hỏi phong cách rất dồn dập gò ép, K-Onces trên twitter kêu vl vì thứ nhất là thái độ của chú DJ, thứ hai là tone giọng cười cợt ý. Có nhiều bạn từ chối trans chương trình vì nội dung của nó thiếu tôn trọng.

Thương nhất là hai đứa rõ ràng là rất không thoải mái, nhìn lúc chụp ảnh với thái độ là biết. Maknae line hiền nên cũng chỉ ậm ờ cho qua nhìn thương ghê luôn. Mà thường TWICE đi radio show sẽ có post trên official twitter acc mà đằng này cũng không thấy JYPE post gì về lần tham gia này cũng hơi ngờ ngợ.

Park Myung Soo có mấy phát ngôn khá controversial r á lần này thì cạn ngôn thật. Làm fan mấy đứa thì tức giận là chuyện bình thường, đừng bảo chúng tôi nhạy cảm. Hỏi gặng như thế ai thoải mái cho được, đến cả DaTzu bản thân họ còn trông rất gượng gạo."

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm những người hâm mộ nhóm nhạc nữ 9 thành viên nhà JYP.

